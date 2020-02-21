21.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:49

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA