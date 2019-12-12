Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000'e çıkartmaktır.
12.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:10
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000'e çıkartmaktır."
Kaynak: AA