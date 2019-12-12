Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000'e çıkartmaktır.

12.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:10
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı : "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000'e çıkartmaktır."

Kaynak: AA
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