Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.
22.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:37
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA