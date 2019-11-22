Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.

22.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:37
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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