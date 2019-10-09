09.10.2019 10:18

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA