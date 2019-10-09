Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi.

09.10.2019 10:18
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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