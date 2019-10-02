02.10.2019 12:34

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerimizle alakalı bir söz vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA