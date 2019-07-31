Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Devletimiz, Düzce'de kardeşlerimizin bu zor gününde hayat normale dönene kadar her daim yanında olacak. İşte bu nedenle vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumlarımıza başvurmaları halinde, 18 Temmuz 2019 öncesine ait süresi dolmuş borçları ile Eylül 2019 sonuna kadar tahakkuk edecek borçlarını bir yıl süreyle erteleyeceğiz."

Kaynak: AA