Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sel felaketinde hayatını kaybeden...
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte. Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz. Bakanlık personelimiz sahada. İhtiyaç analizleri sonrası gerekli desteği ailelere sağlayacağız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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