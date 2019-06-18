Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
Kaynak: AA
Son dakika! Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Haberleri