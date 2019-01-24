Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim Sektöründeki Mesleklerde...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim Sektöründeki Mesleklerde...

IHAAW111235-SIY/24-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

IHAAW111235-SIY/24-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" dedi. 24.01.2019 11: 12: 35 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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