Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim Sektöründeki Mesleklerde...
IHAAW111235-SIY/24-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" dedi.
IHAAW111235-SIY/24-01-2019
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" dedi. 24.01.2019 11: 12: 35 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA