IHAAW113006-SIY/06-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlıyor" dedi. 06.01.2019 11: 30: 06 TSI

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Kaynak: İHA