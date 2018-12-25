Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren...
IHAAW111647-EKO/25-12-2018- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2 bin 558 TL lira, net olarak 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir" dedi.
IHAAW111647-EKO/25-12-2018
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2 bin 558 TL lira, net olarak 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir" dedi. 25.12.2018 11: 16: 47 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA