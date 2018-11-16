Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını...
IHAAW120039-SIY/16-11-2018 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasının gerçekleştirildiğini ve hak sahiplerinin sonuçlara www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabileceğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasının gerçekleştirildiğini ve hak sahiplerinin sonuçlara www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabileceğini açıkladı. 16.11.2018 12: 00: 39 TSI
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