Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Bursa'da Ziyaretlerde Bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da ilk olarak Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde kadınlarla bir araya geldi.

Burada, kadınlarla kahvaltı yapıp, sohbet eden Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Buradan Bursa Büyükşehir Belediyesine geçen Selçuk, ardından Gürsu Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Birimi'nde İŞKUR kursiyerleriyle bir araya geldi.

Kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi alan Selçuk, onların ürettiği ürünleri inceledi.