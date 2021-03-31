Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını duyurdu.

Selçuk, memur konfederasyonlarıyla gerçekleştirdikleri Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha etkin bir kamu personel sistemi için KPDK'yı ikinci defa gündemli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması, görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konularında hemfikir kaldık." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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