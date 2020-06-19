Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan, Nurtaç Canan paylaşımı Açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddete maruz kalan Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddete maruz kalan Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını bildirdi. Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nurtaç Canan'ın yaşadığı şiddet vakasının herkesi derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz." Kaynak: AA