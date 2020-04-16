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Selçuk, Güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kovid-19 salgınına karşı alınan ekonomik...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlayacaklarını duyurdu.

16.04.2020 04:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 04:32
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kovid-19 salgınına karşı alınan ekonomik...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlayacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs( Kovid-19)'salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinde yer alan maddelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kısa Çalışma Ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden işverenlerin beyanı doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 TL gelir desteği sağlıyoruz."

İstihdamı korumak için yeni tedbirler aldıklarını aktaran Selçuk, "3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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