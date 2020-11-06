Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranının yıl sonunda %84 olmasını...
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranının yıl sonunda %84 olmasını...

06.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:49
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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