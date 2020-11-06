Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranının yıl sonunda %84 olmasını...
06.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:49
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz"
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım