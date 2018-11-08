Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Meb Tarafından Düzenlenen Sınavlarda, İllerinde...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "MEB tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız."