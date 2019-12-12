Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale...
Haberler » Politika » Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale... - Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık.

12.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:24
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı : "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planını da yakında yayınlayacağız."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler