Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.

03.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:30
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirilecek yeni uygulamalar ve Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin soru üzerine Selçuk, ödeneğin hem işçinin işini kaybetmemesini hem de işverenin bu süreç içerisinde mali anlamda desteklenmesini sağlayan, pasif iş gücü programları arasındaki en etkili uygulamalardan biri olduğuna dikkati çekti.

Uygulama kapsamında ödeme oranlarının yüzde 78'lere ulaştığına işaret eden Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularına ilişkin, "Şu anda 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı da geçmiş durumdayız. Firmalarımızın çoğu, yüzde 40'ı aşkını imalat sektöründe. İkinci başvuran sektör, daha ziyade konaklama ve yiyecek içecek sektörü. Yani turizm sektörü. Üçüncü olarak da perakende ve toptan ticaret geliyor." bilgisini paylaştı.

"Her firma başvurabilir, belli bir çalışan sayısı da yok"

Selçuk, ödenekle ilgili bilgi kirliliğinin bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle bir sektör ayrımı yok, her firma başvurabiliyor. Hızlı bir şekilde dönüş yapıyoruz. Belli bir çalışan sayısı da yok. Çalışan sayısıyla ilgili de çoğunluk şu anda 10 çalışandan daha küçük işletmeler. Dolayısıyla biz bütün işletmelerimizi en öncelikli olarak kısa çalışma uygulamasına başvurmalarını tavsiye ediyoruz."

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile PTT şubelerine gitmeyin" uyarısı

Bakan Selçuk, "Sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemelerinin artık ikametlerde yapılacağı açıklandı. Bu uygulamanın kapsamı genişleyecek mi?" sorusu üzerine, PTT'nin Türkiye çapında çok geniş bir ağı olduğunu ve sosyal yardımların da hep PTT üzerinden yapıldığını anımsattı.

Koronavirüs salgının etkileri ve bulaş riskini göze alarak bu dağılımları bir süredir günlere yayarak yaptıklarını aktaran Selçuk, bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve PTT şubelerinde yoğun bir talep oluştuğunu dile getirdi.

Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile PTT şubelerine gitmeye gerek olmadığının altını çizerek, "Tekrar vurgulamak isterim; biz zaten vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Biz irtibat sağlayacağız bütün vatandaşlarımızla." diye konuştu.

İşsizlik ödeneği de ikametlerde ödenecek

Selçuk, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemeleriyle ilgili sadece birkaç ilde yoğunluk sıkıntısı yaşandığını ve koronavirüsle ilgili bulaş riskini önlemek adına hemen İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişarelerde bulunduklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Süreç, bundan sonra evden ödeme şeklinde gerçekleşecek. Gelecek hafta 5-6-7 Nisan'da işsizlik ödeneği ödemelerimiz var. Onu da yine kolluk kuvvetlerimiz, bekçilerimiz, jandarma ve PTT görevlilerimiz aracılığıyla evlerde ödenmesini sağlayacağız."

Bakan Selçuk, PTT aracılığıyla ödenen sosyal yardımların tümünün koronavirüs riski geçene kadar ikametlerde tesliminin yapılacağını vurguladı.

"Kampanya, milli birlik ve beraberliğimizin sembolü oldu"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, kampanyaya yönelik ilk günden itibaren yoğun bir talebin oluştuğunu ifade etti.

Selçuk, "Biz sosyal devlet olma ilkesiyle vatandaşlarımıza her daim sosyal yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine geçen sene sadece 55 milyar lira sosyal yardım aktardık. Fakat bu kampanyanın da şöyle bir önemi var, bizim milli birlik ve beraberliğimizin sembolü oldu. Herkesin bu çorbada tuzu olacağını, bu dayanışmayı beraber sağlayacağımızın bir göstergesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağışlar 900 milyon lirayı aştı

İletişim Başkanlığının kampanyaya ilişkin hazırlanan web sayfasından her gün güncel rakamları açıkladığına, 1 milyonu aşkın firmanın, bağışçıların isimlerinin orada yer aldığına dikkati çeken Selçuk, "Kampanyaya ilişkin rakamlar her gün güncelleniyor. Şu an elimizdeki rakamlara göre, nakdi bağış 900 milyonu aşmış durumda. Akşama kadar daha da çoğalır diye ümit ediyoruz. Buradan herkese de Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamıza destek verme çağrısında bulunuyoruz. Bağışlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplanıyor. Bağışların ihtiyaç sahiplerine kriterler belirlenerek dağıtımlarını sağlayacağız." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

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