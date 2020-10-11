Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

11.10.2020 23:49 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:52
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferansla görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferansla görüştü.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye nüfusunun yüzde 28'ini çocukların oluşturduğunu belirterek, "Geleceğimizi, yarınlarımızı evlatlarımız inşa edecek." ifadesini kullandı.

"Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans yoluyla görüştüğünü kaydeden Bakan Selçuk, kız çocuklarının hayallerini konuştuklarını ve fikirlerini aldıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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