Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 81 il valisiyle görüştü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 Valimizle birlikte Sosyal Yardım Fazlarımızın sahadaki takibini konuştuk. Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza, kolluk kuvvetlerimize sosyal yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmadaki gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA