Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA
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