Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz."
Kaynak: AA
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