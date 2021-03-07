Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi

07.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:26
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret ederek Vali Rahmi Doğan ile bir süre görüştü. Selçuk, burada daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.

Daha sonra Antakya Belediyesine geçen Selçuk, Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığında, Başkan Adem Yeşildal ve partililerle de bir süre görüşen Selçuk, burada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakan Selçuk, daha sonra Suriye'nin İdlib bölgesinde geçen yıl düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen Selçuk'un ziyaretlerinde, AK Parti Hatay milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Hacı Bayram Türkoğlu da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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