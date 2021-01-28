Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

28.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:14
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kentte ziyaretlerde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kentte ziyaretlerde bulundu.

Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezi açılışı ve Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması'na katılmak üzere geldiği kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Temaslarının ardından Bakan Selçuk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'yu ziyaret etti.

Selçuk, daha sonra Ulugazi TOKİ konutlarında oturan şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Çeviker'in ailesini ziyarette bulunarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

Selçuk'a Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha sonra karayolu ile Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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