Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta...
26.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:38
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak"
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım