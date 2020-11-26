Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta...
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta...

26.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:38
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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