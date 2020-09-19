Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk gazilerle buluştu Açıklaması
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk gazilerle buluştu Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk gazilerle buluştu Açıklaması
19.09.2020 22:45 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:49

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerle Bakanlık'ta bir araya geldiklerini aktardı.

Ayrıca İstanbul'da da gazilerle buluşan Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız. Rabb'im tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin."

Kaynak: AA

AA Editörü - Burcu Çalık Göçümlü
Burcu Çalık Göçümlü
AA Editörü
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