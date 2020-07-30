Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca 'selam' deyip geçmesini de bilirler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca 'selam' deyip geçmesini de bilirler." ifadesini kullandı. Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca 'selam' deyip geçmesini de bilirler. Fikrine güvenenler, edepsiz ifadeler kullanmak ya da kategorik ithamlarda bulunmak zorunda kalmaz." Kaynak: AA