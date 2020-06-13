Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak.
13.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:29
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak. Biz en kısa zamanda meclise sunmak istiyoruz, netleştiği zaman paketimizi sunacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA