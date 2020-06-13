Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak. Biz en kısa zamanda meclise sunmak istiyoruz, netleştiği zaman paketimizi sunacağız." - ANKARA Kaynak: İHA