Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Engelliler Haftası'nı işaret diliyle kutladı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Engelliler Haftası'nı işaret diliyle kutladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyada yayımladığı videoda işaret dili kullanarak Engelliler Haftası'nı kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Engelliler Haftası'nı işaret diliyle kutladı
13.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:08

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyada yayımladığı videoda işaret dili kullanarak Engelliler Haftası'nı kutladı.

Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

Paylaşımında "#HayallerEngelsizdir. Sizleri seviyorum." ifadelerine yer veren Selçuk, işaret dili kullanarak "Engelliler Haftası kutlu olsun. Hayallerde engel yoktur. Sizleri seviyorum." dedi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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