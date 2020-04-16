Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız genel sağlık sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız genel sağlık sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak." - ANKARA Kaynak: İHA