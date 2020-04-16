Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız...
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Sigorta, Selçuk, Güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız genel sağlık sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

16.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:15
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız genel sağlık sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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