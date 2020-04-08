Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırıyı kınadı... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum. Alçak terör örgütü birlik ve beraberliğimizi hiçbir şartta bozamayacak. Milletimizin başı sağolsun." Kaynak: AA