01.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:08

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz". - ANKARA

Kaynak: İHA