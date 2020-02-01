Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul...
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz".
01.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:08
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz". - ANKARA
Kaynak: İHA