Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul...
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz".

01.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:08
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı : "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz". - ANKARA

Kaynak: İHA
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