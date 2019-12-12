Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam merkezini, 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 69 merkeze çıkardık.

12.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:38
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı : "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam merkezini, 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 69 merkeze çıkardık. İnşallah 2020 yılı bitmeden 81 ilimizde engellilerimiz için gündüz yaşam merkezi olacak."

Kaynak: AA
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