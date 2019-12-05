Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli'nde...

05.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:46

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınların kamudan özel sektöre, üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza, basına kadar tüm karar alma mekanizmalarında daha etkili, öncü roller alması için gayret ediyoruz." dedi.

Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenen "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ndeki konuşmasında, Türkiye'de kadının toplum içinde saygın bir konumunun olduğunu belirtti.

5 Aralık 1934'te kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini anımsatan Selçuk, kadının siyasete aktif olarak katılması ve siyasetteki temsilinin istenilen düzeye getirilmesi için düzenleme yapılmasına devam edildiğini anlattı.

Selçuk, "Kadınların kamudan özel sektöre, üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza, basına kadar tüm karar alma mekanizmalarında daha etkili, öncü roller alması için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Hükümetleri döneminde kanunlarda kadın-erkek fırsat eşitliğini gözeten birçok düzenleme hayata geçirildiğini dile getiren Selçuk, 31 Ekim 2013'te ilk defa Meclis Genel Kurul Salonu'na başörtülü milletvekilinin girebildiğini hatırlattı.

Selçuk, "Geçen ay ne yazık ki Meclis Genel Kurulumuzda başörtülü milletvekilimize haddini bildirmeye çalışmalar da oldu. Bunlar bizim teessüfle karşıladığımız durumlar. Bunlar için de bizlerin daha çok çalışması ve kadına yönelik ayrımcılık konusunda zihniyet dönüşümünü sağlamamız gerekmekte." şeklinde konuştu.

Kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasal hayata katılmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, 2002 genel seçimlerinde parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı yüzde 4,4 iken şu anda bu rakamın yaklaşık yüzde 17,5'e ulaştığını aktardı.

Bunu yeterli görmediklerini daha yüksek oranlara ulaşılmasını istediklerini dile getiren Selçuk, üniversitelerdeki kadın temsil oranlarının ise daha umut verici durumda olduğunu kaydetti.

Selçuk, üniversitelerde öğretim görevlilerinin yarısının, profesörlerin ise üçte birinin kadın olduğunu söyledi.

"Yükseköğretimde kadınların okullaşma oranı yüzde 46'ya ulaştı"

Kadınların sadece siyasette değil eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve medyada yer alarak, kendi bakış açılarını yansıtmalarının gerekliliğine işaret eden Selçuk, "Kadın toplumun yarısı. Bizim toplumun yarısından vazgeçme, onun kararlarını hiçe sayma, görmeme gibi bir lüksümüz yok. Kadın-erkek demeden bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmakla mükellefiz." dedi.

Kadınların okur-yazarlık oranının yüzde 80'lerden 95'e çıktığını anlatan Selçuk, yüksek öğretimde kadınların okullaşma oranının da yüzde 13'lerden yüzde 46'ya ulaştığını belirtti.

Selçuk, 2011'den bu yana kadın istihdamını teşvik etmek için birçok teşvik paketi hazırladıklarını dile getirdi. Bakan Selçuk, aktif iş gücü programlarından 2002'de 571 kadın faydalanırken, geçen yıl bu kurslardan neredeyse 285 bin kadının faydalandığını ifade etti.

Bakan Selçuk, 2002'den 2019 Ağustos sonuna kadar özel sektöre yerleştirilen kadın sayısının 2 milyonu aştığını, 2008'de ülkede istihdam edilen 5,5 milyon kadın bulunurken, 2018 itibarıyla bu rakamın 9 milyonu aştığını kaydetti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir seferberlik başlatıldığını hatırlatan Selçuk, Mercan Seferberliği adı altında kadına yönelik hizmetlere ilişkin çalışmaların toplanacağını ifade etti. Selçuk, Mercan Seferberliği ile hem "şiddete sıfır tolerans" denileceğini hem de kadınların annelik rollerini güçlendirecek, sosyoekonomik açıdan da güçlenmelerini sağlayacak politikalar geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Selçuk, "Kadınlarımız 85 yıldır devam eden seçme ve seçilme hakkını en güzel şekilde değerlendirecek, ülkemizin 2023, 2053 ve sonra da 2071 hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacak." ifadesini kullandı.

Programa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, üniversitenin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fulya Bayraktar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA