19.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:16

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '2005 yılından bugüne rehabilitasyon sürecinin ardından 11 bin 582 çocuğumuzu ailesinin yanına döndürdük"

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2005 yılından bugüne 11 bin 582 çocuğumuzu ailesinin yanına döndürdük" dedi.

2020 yılı Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP'li milletvekilleri "her hanenin geliri 3 kat arttı. Vatandaş niye hissetmedi", "taşerona kadro verdik. Taşerona ayrım devam ediyor", "istihdam 2.5 milyon arttıracağız. İşsiz sayısı 8 milyona çıktı", "işsizlik fonu işçi ve işverenin ortak fonudur. İşsizlik fonu işçiye ait bir fondur" pankartları açtı. HDP milletvekilleri ise emeklilikte yaşa takılanlara yönelik pankartlar açtılar. CHP milletvekillerinin taşerona kadro istemesi üzerine AK Parti İzmir Milletvekilli Yaşar Karapınar İzmir'deki taşeron işçileri hatırlattı. Karapınar CHP milletvekillerinin şov yaptığını söyledi. Milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, personel alımı yapacaklarını söyleyerek, "Bin ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de bin işçi alımı ile ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.

Şiddetle mücadelede kurumlararası işbirliği ve politikalar geliştirmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında veri entegrasyonunu tamamladıklarını kaydeden Selçuk, "2012'de 14 ilimizde pilot uygulama ile şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz/ŞÖNİM halihazırda 81 ilimizde hizmet veriyor. ŞÖNİM'lerden, kurulduğu günden bugüne kadar (2012-2019 Ekim) 408 bin kadın, 31 bin erkek, 75 bin çocuk olmak üzere toplam 514 bin kişi yararlandı. ŞÖNİM bünyesinde; koordinasyon hizmetleri yanısıra, psiko-sosyal, hukuki, eğitim, sağlık destek ve çağrı destek hizmetleri de sunuyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yatılı kurumsal hizmet birimlerimiz olan kadın konukevlerinin nicelik ve nitelik olarak kapasitelerini geliştiriyoruz. 2002 yılında ülkemizde 11 kadın konukevi, 283 kapasite ile hizmet vermekte iken, bugün, 110'u Bakanlığımıza bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 145 kadın konukevimiz 3 bin 482 kapasite ile hizmet sunmakta" şeklinde konuştu.

Çocukların aile yanına dönmesine yönelik çalıştıklarını ifade eden Selçuk, "2005 yılından bugüne 11 bin 582 çocuğumuzu ailesinin yanına döndürdük. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına; çocuk bakımı hizmetlerinde de büyük bir değişim gerçekleştirdik. Çok sayıda çocuğun barındırıldığı yurt ve yuvaları kapatarak aile ortamına yakın ev tipi yatılı birimler olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine dönüştürdük. Yurt tipi bakım hizmeti modelinden ev tipi bakım hizmeti modeline geçiş sürecini yüzde 100 oranında tamamladık. Çocuk evleri uygulamasını 2005 yılında başlattık. Çocuklarımızın, komşuluk ilişkileri ile sosyalleşebildiği, aile sıcaklığını aratmayan bin 192 Çocuk Evinde 6 bin 154 çocuğumuza hizmet verilmekte olup 112 Çocuk Evleri Sitesinde ise 5 bin 965 çocuğumuzun bakımını sağlıyoruz" dedi.

Engelli bireylere yönelik gündüz yaşam merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını aktaran Selçuk, "2018 yılında 7 olan gündüz yaşam merkezini, 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 68 merkeze çıkardık. 2020 yılında tüm ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak engellilerimizin en fazla ailelerinin yanında mutlu ve huzurlu olacağına inanıyoruz. Ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan ve kurum bakımı ihtiyacı olan engelli bireyler için, toplum temelli yaklaşımla en fazla 6 engelli bireyin ev ortamında hizmet almalarını sağlayan Umut Evi uygulamamızı geliştirerek yaygınlaştırıyoruz. Bugün itibarıyla 149 Umut Evinde 839 engellimiz, ev ortamında bu hizmetten faydalanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA