Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız."

19.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:30
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız."

Kaynak: AA
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