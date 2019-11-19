19.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız."

Kaynak: AA