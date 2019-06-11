Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İsviçre'de

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BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Muhammed El Othman Fakhroo ile bir araya geldi.

Kaynak: AA