Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Bağlı, Şanlıurfa'da esnafla görüştü
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Bağlı, Şanlıurfa'da esnafla görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

02.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:30
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Bağlı, Şanlıurfa'da esnafla görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı , 'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Bağlı, beraberinde Vali Abdullah Erin ile merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesinde esnafı ziyaret etti.

Bir kırathaneye giren Bağlı burada vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Bağlı, vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Kaynak: AA

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