Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal koruma desteği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Zonguldak'ta 62 milyon 822 bin 12 TL destek sağladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Zonguldak'ta 62 milyon 822 bin 12 TL destek sağladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korona virüsle mücadele kapsamında başlattığı Sosyal Koruma Kalkanı projesi kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği olmak üzere 3 farklı dönemde 62 milyon 822 bin 012 TL destek sağladı. Korona virüsle mücadele kapsamında 3 dönemde Sosyal Destek programı hane başına 38 bin 763 kişiye toplamda 38 milyon 763 TL ödeme yapılırken 20 bin 904 kişiye kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği desteği sağlanırken toplamda 24 milyon 59 bin 12 TL destek sağlandı. Toplamda 62 milyon 822 bin 12 TL ödeme yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA