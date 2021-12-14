Aile boyu uyuşturucu ticareti: Anne, baba ve oğul gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile boyu uyuşturucu ticareti: Anne, baba ve oğul gözaltına alındı

Aile boyu uyuşturucu ticareti: Anne, baba ve oğul gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda anne, baba ve oğul uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda anne, baba ve oğul uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda G.H.A., bayanın eşi İ.A ve oğlu B.A'nın birlikte harekete ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 236 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheliye işlem yapılırken, G.H.A., İ.A. ve oğlu B.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

(Ali Göç - Mükremin Kaya/İHA)

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

 ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

 Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı

Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title