Aile boyu 'torbacı' çıktılar (2) - Haberler
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Aile boyu 'torbacı' çıktılar (2)

Aile boyu 'torbacı' çıktılar (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

116 TUTUKLAMAİzmir merkezli 3 ilde, 450 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 163 şüpheliden 116'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İZMİR (DHA) - 116 TUTUKLAMA

İzmir merkezli 3 ilde, 450 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 163 şüpheliden 116'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 39'u hakkında adli kontrol kararı verildiği, 8'inin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuklananlar arasında 20 kişilik aileden 10 kişinin bulunduğu belirtildi.Davut CAN/ İZMİR,


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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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