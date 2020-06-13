Aile boyu hırsızlık kamerada
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Aile boyu hırsızlık kamerada

Aile boyu hırsızlık kamerada Şanlıurfa'da bir markette hırsızlık yapan aile üyeleri aldıkları ürünlerin parasını ödemeden kasadan geçirdi.

13.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:50

Aile boyu hırsızlık kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir markette hırsızlık yapan aile üyeleri aldıkları ürünlerin parasını ödemeden kasadan geçirdi. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Görüntülerde, otomobil ile markete giden aile üyeleri, aldıkları ürünlerin parasını ödemeden kasadan geçirdi. Durumu fark eden market çalışanların yanlarına gitmesi üzerine hırsızlar, aldıkları ürünlerinin parasını ödediklerini, fişini ise kaybettiklerini belirterek marketten ayrıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahısların para ödemeden marketten ayrıldıkları tespit edildi. Olayın ortaya çıkması üzerine markete giden hırsızlar, durumdan pişman olduklarını ve aldıkları ürünlerin parasını iade edeceklerini talep ettiler. Market yetkilileri şikayetten vazgeçerken, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızların ilk olayının bu olmadığını ortaya çıktı. Daha öncede, A. Ç., M. Ç. ve M. Ç.'nin hırsızların aynı markete gittikleri ve yine ürünlerin parasını ödemeden marketten ayrıldıkları görülüyor. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen şahısların, denetimli serbestlikten faydalanarak salıverildikleri öğrenildi.

Aile boyu hırsızlık kamerada

Kaynak: İHA

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