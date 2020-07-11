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Aile boyu hırsızlık çetesine "Familya Operasyonu"

- Aile boyu hırsızlık çetesine "Familya Operasyonu" Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekiple evden hırsızlık yapan akraba çeteye "Familya Operasyonu" düzenledi.

11.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:16

- Aile boyu hırsızlık çetesine "Familya Operasyonu"

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekiple evden hırsızlık yapan akraba çeteye "Familya Operasyonu" düzenledi.

Başkent polisi evden hırsızlık yapan ve akrabalardan oluşan bir çetenin Keçiören ilçesine dadandığı bilgisini aldı. Böylece harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber özel polislerden oluşan bir ekip kurdu. Yapılan araştırmalar neticesinde 22 kilometre çapındaki alanda 271 kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde, 8 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin B.I.B, eniştesi K.K ve kardeşi U.K olduğunu tespit etti. Sabaha karşı eş zamanlı operasyonla şüphelilerden B.I.B, K.K., U.K yakalandı. K.K baskın esnasında Demetevler mahallesinde bulunan evinde karşı binasının balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis durumu fark ederek hırsızın kaçmasına izin vermedi.

Binlerce liralık zarar

Şüpheliler üzerinde yapılan arama iki adet kol saati ele geçirildi ve gerçek sahiplerine teslim edildi. Hırsızların özellikle gece saatlerinde gözlerine kestirdikleri evlere balkon ve penceresini zorlamak suretiyle girdikleri ve 8 evden 60 Bin TL değerinde ziynet eşyası, 5 Bin TL para, 5 Bin TL değerinde 1 adet cep telefonu çaldıkları belirlendi. Hırsızlık öncesinde B.I.B.' nin gözcülük yaptığı, K.K. ve U.K.' nın ise bina aralarından geçip evlere seri şekilde balkon ya da pencerelerden girdikten sonra hırsızlık olaylarını gerçekleştirip kaçtıkları tespit edildi

Suç dosyaları kabarık ve kesinleşmiş suçları var

Yakalan hırsızların suç dosyalarının kabarık olduğu görüldü. K.K'nin 18'i evden hırsızlık, 7'si otodan hırsızlık, biri oto hırsızlığı, biri yankesicilik olmak üzere toplam 31 suç kaydının olduğu, Mahkemece 1 hırsızlık suçundan arandığı 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. B.İ.B'nin 3'ü evden hırsızlık, biri açıktan hırsızlık, 4 oto hırsızlığı, ikisi otodan hırsızlık olmak üzere 14 suç kaydının olduğu ve mahkeme tarafından 1 hırsızlık suçundan arandığı 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. U.K'nin de 34' ü evden hırsızlık, 5' i açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 64 suç kaydının ortaya çıkarıldı. Hırsızlardan K.K., B.I.B. ve U.K. adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Aile boyu hırsızlık çetesine 'Familya Operasyonu'

Kaynak: İHA

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