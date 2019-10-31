Aile bireylerinin adını literatüre geçen sümbüllerde yaşatıyor

31.10.2019 18:28

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Bolu ve Adana'da keşfettiği iki yeni sümbül türüne aile bireylerinin adını verdi.

Eker, yürüttüğü bilimsel çalışma kapsamında 2006 yılında Abant dağları civarında yeni olduğunu düşündüğü bir sümbül türü buldu.

13 yıl süren çalışma sonucu bu sümbülün yeni bir tür olduğunu belirleyen Eker, bitkiye, 3 yaşındaki oğlu Pamir Yiğit'in adını yaşatmak için "Muscari Pamiryigidii Eker" (Yiğit sümbülü) adını verdi.

Proje çalışmalarına devam eden Eker, geçen yıl memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kırsaldaki bilimsel gezisinde de bir başka yeni sümbül türüne rastladı.

Eker bu bitkiye de annesinin adı olan yeğeni Fatma Ceren Eker'in ismini yaşatmak için, "Muscari Fatmacereniae Eker" (Ceren sümbülü) adını verdi.

Her iki türe ilişkin yakın türler ile farklarını ortaya koyan çalışmalar yürüten Eker, bulduğu bitkileri, iki farklı sümbül türü olduğunu ispatlayarak, literatüre kazandırdı.

"Jest olduğunu düşünüyorum"

Eker, Adana'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır Anadolu'nun değişik yerlerinde bitki örnekleri topladığını belirtti.

"Bitkiler üzerinde çalıştım, farklı türler olduğunu ispatladım. Bitkiyi ilk gören kardeşim olduğu için ona da jest yapmak istedim. 'Bu bitkiye isim vereceğim, gönlünden geçen nedir?' dedim. O da 'İstersen kızımın ismini verebilirsin, buna memnun olurum.' dedi. Benim de aklımda annemin ismi vardı. Annenim ismi Fatma, yeğenimin ismi Fatma Ceren. İkisini birleştirdik." ifadelerini kullanan Eker, yeni bir türle karşılaşıp, onu bilim dünyasına tanıtmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Bu tür keşiflerde yeni türü bulan kişinin istediği ismi verebileceğini anlatan Eker, şöyle konuştu:

"Bu insanın geçmişine ve geleceğine bir vefası gibi geliyor. Ben bunu hissediyorum. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bizden sonra onlar bu bayrağı devralacak, yaşamla ilgili bir mücadele içinde olacaklar. Ülkeleri için en güzel şeyleri yapmaları gerekiyor. Belki onlara da bu noktada bir ilham olacak bu çalışma. Ben mutluluk duyuyorum. Çocuğuma da anneme de bir vefa borcu, bir jest olduğunu düşünüyorum."

Eker, baba evine bu sümbül türlerinden getireceğini, annesinin de saksıda büyütüp her baharda açtığını görmekten u duyacağını kaydetti.

Anne Fatma Eker, oğlunun zorluklarla mücadele ederek hayatını kazandığını belirterek, "Çiçeği merak ediyor, görmek istiyorum. Onun bu davranışından çok duygulandım." dedi.

Kaynak: AA