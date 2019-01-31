Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç'un,kurumda çalışan kadın personeli taciz ettiği ve makam aracını tahsis ettiği gündeme gelmişti. Konunun Meclis'e taşınmasının ardından harekete geçen Aile Bakanlığı, Erkoç'u görevden aldı.

'BAKANLIĞIN EVİNDE 7 KADINI TACİZ ETTİ' İDDİASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç'un kurumda çalışan kadın personeli taciz ettiği, ayrıca Bakanlığın çocuk evinde de yedi ayrı kadını tacizden soruşturma geçirdiği ortaya çıkmıştı. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın da TBMM gündemine taşıdığı bu gelişmenin ardından, Erkoç hakkındaki yeni bir soruşturma daha ortaya çıktı.

Bestami Erkoç

MAKAM ARACINI AİLESİNE TAHSİS ETTİ

Erkoç'un kendi kullandığı makam aracının dışında bir makam aracı daha talep ettiği ve bu aracı da eşi ve çocuğuna kullandırttığı ortaya çıkmış, Erkoç hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Birgün'de yer alan habere göre; konuyla ilgili haberlerin ardından Erkoç görevinden alındı. Erkoç'un yerine Ferhat Odabaşı yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü görevine atandı.