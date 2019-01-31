Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç, cinsel taciz ve araç yolsuzluğu haberlerinin ardından Bakanlık tarafından görevinden alındı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç'un,kurumda çalışan kadın personeli taciz ettiği ve makam aracını tahsis ettiği gündeme gelmişti. Konunun Meclis'e taşınmasının ardından harekete geçen Aile Bakanlığı, Erkoç'u görevden aldı.
'BAKANLIĞIN EVİNDE 7 KADINI TACİZ ETTİ' İDDİASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç'un kurumda çalışan kadın personeli taciz ettiği, ayrıca Bakanlığın çocuk evinde de yedi ayrı kadını tacizden soruşturma geçirdiği ortaya çıkmıştı. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın da TBMM gündemine taşıdığı bu gelişmenin ardından, Erkoç hakkındaki yeni bir soruşturma daha ortaya çıktı.
MAKAM ARACINI AİLESİNE TAHSİS ETTİ
Erkoç'un kendi kullandığı makam aracının dışında bir makam aracı daha talep ettiği ve bu aracı da eşi ve çocuğuna kullandırttığı ortaya çıkmış, Erkoç hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.
GÖREVDEN ALINDI
Birgün'de yer alan habere göre; konuyla ilgili haberlerin ardından Erkoç görevinden alındı. Erkoç'un yerine Ferhat Odabaşı yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü görevine atandı.
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Başkan adayı olsun yakisir koyunlar oy verir imam hatip yaptiracam de kurtul kafasiz adamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Haberi baştan sona kadar okudum dikkatimi bisey çekti bu adamı personeli tacizden deyil makam aracını ailesine kullandirtmaktan görevden almışlar yani sen şu iki ay yari maaşla gez biz senin geri kalan maaşını ve mevkini daha yükseğe vereceğiz demişler yav zaten biryol kadını tacizden direk içeri atmaniz lazımdı açığa alındı o açığa aldığınız sadece makam aracını usulsüz kullandirtmaktan .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aile Bakanlığındaki bazı Denetçiler suçluyu suçsuz yapıp temizlemeye suçsuzu suçlu ilan edip hayatını karartmaya mahirdirler.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bütün illeredeki resmi kurumlar için kiralanan araçları araştırın kurum müdürleri hep akrabalarına peşkeş çekiyorlar ihtiyaçtan fazla araç kiralıyorlarCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırKOKOŞ: dogrumu diyin laYayından Kaldır