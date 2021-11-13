Aile Bakanı Yanık ve Mahir Ünal Başkan Altay'ı Ziyaret Etti

KONYA (Habermetre) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyarette; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı ve Gülay Samancı ile AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'a ve AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, Bakan Yanık ve Ünal da Başkan Altay'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bakan Yanık ve Ünal ziyaret esnasında KOMEK kursiyerleri tarafından üretilen pelüş oyuncakları ve kıyafetleri de inceledi.

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