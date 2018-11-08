Aile Bakanı Selçuk, 2019 merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde sunum yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Son 4 yılda 354 bin 386 Suriyeli misafirimize psiko-sosyal destek hizmeti verdik"

"'(Suriyeli çocuk) Programla 2018 yılı içerisinde 23 bin 972 olmak üzere toplam 65 bin 512 çocuğa ulaştık"

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geçici barınma merkezleri içinde ve dışında son 4 yılda 354 bin 386 Suriyeli misafirimize psiko-sosyal destek hizmeti verdik" dedi.

Bakan Selçuk, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine Bakanlığı ile ilgili sunum yaptı. Selçuk, Türkiye'de 316 Sosyal Hizmet Merkezini hizmete açtıklarını belirterek, "2018 yılı ilk 10 ayında 40 SHM açılışı gerçekleştirdik. Aynı zamanda, ülkemiz genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla; ASDEP görevlilerinin koordinasyon ve toplanma merkezi işlevini de üstlenen Sosyal Hizmet Merkezleriniyaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Roman vatandaşların yaşadığı bölgeler başta olmak üzere 12 il, 22 ilçemizde 25 Sosyal Dayanışma Merkezindekadınlarımız çok yönlü olarak desteklenmektedir. Merkezlerimizde koruyucu, önleyici sosyal hizmetlerin yanı sıra çeşitli beceri kursları da düzenliyoruz. Roman vatandaşlarımıza yönelik politikaların koordinasyon ve uygulanmasının sağlanması, vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarını iyileştirilmesi için Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile I.Aşama Eylem Planını30 Nisan 2016 tarihinde yayınladık" şeklinde konuştu.

Savaş yüzünden ülkelerini terk eden Suriyelilerle ilgili çalışmalara değinen Selçuk, "Savaş nedeniyle evlerini, yurtlarını terketmek zorunda kalan geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin uyumlarını ve hayatlarını kolaylaştıracak, hizmetlere erişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptık. Geçici barınma merkezleri içinde ve dışında son 4 yılda 354 bin 386 Suriyeli misafirimize psiko-sosyal destek hizmeti verdik" dedi.

Çocuk Koruma ve İlk Müdahale (ÇOKİM)birimlerini oluşturduklarını söyleyen Selçuk, "Çocuklarımızın, komşuluk ilişkileri ile sosyalleşebildiği, aile sıcaklığını aratmayan bin 192 Çocuk Evinde 6 bin 149 çocuğumuza hizmet verilmekte olup 111 Çocuk Evleri Sitesinde ise 6 bin 294 çocuğumuzun bakımını sağlıyoruz. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan çocuklarımıza ihtisaslaşmış Çocuk Destek Merkezlerinde hizmet sunuyoruz. Bu bağlamda 63 Çocuk Destek Merkezi'nde bin 572 çocuğumuzun rehabilitasyonunu sağlıyoruz. Çocuklarımızı kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitimlerden yararlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriyeli Çocuklara yönelik 'Sosyal Uyum Programı'nı 81 ile yaygınlaştırdıklarını belirten Selçuk, "Programla 2018 yılı içerisinde 23 bin 972 olmak üzere toplam 65 bin 512 çocuğa ulaştık" diye konuştu.

Çoklu Doğum Yardım Programı hakkında bilgi veren Selçuk, "Bu program ile ikiz-üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık

150 TL ödeme yapacağız" şeklinde konuştu.

Ağır Kronik Hastalıkların mücadelesine ilişkin olarak Selçuk, "İkinci yardım programımız ise Ağır Kronik Hastalıklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik olup, bu yardım programı kapsamında ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200TL'ye kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız" diye konuştu.

Selçuk, sokakta çalışan çocuklar için 130 mobil ekip kurduklarını anlatan Selçuk, "Alan çalışmalarında 10 bin 873 çocuğa müdahale ederek 2 bin 829 çocuğumuza sosyal yardım veya sosyal ve ekonomik destek verdik. 224 çocuğu koruma altına aldık. Eğitim ve danışmanlık tedbiri alınan 3bin 954 çocuğumuzun takibini gerçekleştiriyoruz. Sokakta çalıştırılan çocukların karşılaşabileceği risklere ilişkin 3 bin 509 aileye rehberlik hizmeti verdik. Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık" ifadelerini kullandı.

Suriyelilere vedrilen çalışma izni ile ilgili olarak, "Suriye'de yaşanan insanlık dramı sebebiyle ülkemize gelen ve geçici koruma altında olan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli misafirlerimizin iş gücüne katılımları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçici koruma altında olan Suriyeli misafirlerimizin çalışma hayatına dahil olabilmeleri için 2016 yılında gerekli düzenlemeler yapılarak bugüne kadar toplam 60 bin 822 çalışma izni verilmiştir" şeklinde konuştu.

Selçuk şöyle konuştu:

"Sosyal yardım alanında çalışabilir durumdaki 173 bin 689 kişinin 2018 yılında İŞKUR'a yönlendirilmesini ve istihdamlarının teşvik edilmesini sağladık. Düzenli sosyal yardımlardan faydalanırken istihdam edilen kişilerin, işveren sigorta primlerini karşılamaya başladık. Prim ödemelerini 2019 yılında yapacağız. Sosyal yardım alanında bilişim teknolojileri yoğun ve etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemini hayata geçirerek vatandaşlarımızın kurum kurum dolaşarak evrak toplama zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Gerekli evrakın çalışanlarımız tarafından, sistem üzerinden kamu kurumlarından sadece TC Kimlik Numarası kullanılarak çekilebilmesini sağladık. Böylelikle15-20 gün süren sosyal yardım başvuru süresini anlık hale getirdik.