Aile Bakanı Selçuk: "15 Temmuz'un ruhunu asla kaybettirmeyeceğiz"

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"O gece darbe girişimini öğrenince eşimle hiç tereddüt etmeden Genelkurmay'ın önüne geçtik"

"Kahramanlarımız şehit olurken biz de oradaydık"

ANTALYA - Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz Şehit aileleri kampı programında konuştu.