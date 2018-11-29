Aile Bakanı Selçuk: "15 Temmuz'un Ruhunu Asla Kaybettirmeyeceğiz"

Aile Bakanı Selçuk: "15 Temmuz'un Ruhunu Asla Kaybettirmeyeceğiz"

Aile Bakanı Selçuk: "15 Temmuz'un ruhunu asla kaybettirmeyeceğiz" Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "O gece darbe girişimini öğrenince eşimle hiç tereddüt etmeden Genelkurmay'ın önüne geçtik" "Kahramanlarımız şehit olurken biz de oradaydık"ANTALYA - Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz...

Aile Bakanı Selçuk: "15 Temmuz'un ruhunu asla kaybettirmeyeceğiz"
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
"O gece darbe girişimini öğrenince eşimle hiç tereddüt etmeden Genelkurmay'ın önüne geçtik"
"Kahramanlarımız şehit olurken biz de oradaydık"

ANTALYA - Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz Şehit aileleri kampı programında konuştu.

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