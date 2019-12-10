Aila'da dev doğum günü partisi

10.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:37

& ;Aila'yı dolduran misafirler arasında ünlü isimlerin de olduğu doğum günü partisi sürprizleriyle keyifli bir gece yaşattı. Fairmont Quasar İstanbul'un yenilikçi mekanlarından Aila'da misafirler şef Emre İnanır imzalı kış menüsünden oluşan lezzetleri deneyimlerken, Müge Zümrütbel'in canlı performansıyla doyasıya eğlendi.



