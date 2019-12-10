Aila'da dev doğum günü partisi
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Aila'da dev doğum günü partisi

Aila'nın Eğlence Direktörü Kemal Üşenmez, 300'ün üzerinde misafirin olduğu son zamanların en büyük doğum günü davetiyle geçtiğimiz akşam yeni yaşını kutladı.

10.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:37
Aila'da dev doğum günü partisi

& ;Aila'yı dolduran misafirler arasında ünlü isimlerin de olduğu doğum günü partisi sürprizleriyle keyifli bir gece yaşattı. Fairmont Quasar İstanbul'un yenilikçi mekanlarından Aila'da misafirler şef Emre İnanır imzalı kış menüsünden oluşan lezzetleri deneyimlerken, Müge Zümrütbel'in canlı performansıyla doyasıya eğlendi.

Kaynak: Snob Magazin

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